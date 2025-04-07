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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. أوبتا تتوقع مفاجأة بشأن حصد اللقب

ريال مدريد
ريال مدريد
كريم عاطف

أعلنت شبكة أوبتا العالمية المتخصصة في الإحصائيات عن الفريق الأقرب للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، وذلك بعد انطلاق مرحلة ربع النهائي بمشاركة 36 فريقا بنظام الدوري.

زبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصدر برشلونة قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة 23.1%، يليه باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي بنسبة 19.3%، مما قد يشهد مواجهة مثيرة بين المدرب وفريقه السابق في النهائي.

وجاء ارسنال في المركز الثالث بنسبة 15.6%، متفوقا على إنتر ميلان الذي حصل على 13.8%، وفي مفاجأة غير متوقعة، وتراجعت حظوظ ريال مدريد إلى المركز الخامس بنسبة 12.2%، رغم أنه حامل الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة.

وتوقعت الخوارزميات أن نصف النهائي سيجمع بين برشلونة وإنتر ميلان من جهة، وباريس سان جيرمان وارسنال من جهة أخرى، مع توقعات بتتويج برشلونة باللقب في النهاية.

وفيما يلي ترتيب الفرق حسب فرص التتويج:

1- برشلونة بنسبة 23.1%

2- باريس سان جيرمان بنسبة 19.3%

3- آرسنال بنسبة 15.6%

4- إنتر ميلان بنسبة 13.8%

5- ريال مدريد بنسبة 12.2%

6- بايرن ميونيخ بنسبة 10.8%

7- أستون فيلا بنسبة 3.7%

8- بوروسيا دورتموند بنسبة 1.5%

ريال مدريد شبكة أوبتا العالمية دوري أبطال أوروبا أبطال أوروبا الدوري برشلونة باريس سان جيرمان

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