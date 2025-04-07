يارب اكرمنا.. أحمد الشناوي بصحبة لاعبي بيراميدز في أحدث ظهور

شارك أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، ستوري في أحدث ظهور للفريق بعد وصولهم إلى مدينة مكناس استعداداً لخوض مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال افريقيا.

وكتب الشناوي على صورة عبر حسابه على انستجرام من حافلة نقل لاعبي الفريق: “يارب اكرمنا”.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وصول بعثة بيراميدز

ووصلت البعثة قادمة من الرباط العاصمة في رحلة مدتها ساعتين بالحافلة، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة مساء على الملعب الشرفي .

ويسبق مران بيراميدز الأخير المؤتمر الصحفي بحضور الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني والمغربي وليد الكرتي لاعب الوسط.