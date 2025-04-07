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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة الممثلين ضرتي.. روجينا تتصدر التريند بأحدث تصريحاتها

روجينا
روجينا
قسم الفن

تصدرت الفنانة روجينا، مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل، بعد تصريحاتها الأخيرة في مهرجان الفضاءات المسرحية بدورته الأولى، بعد تكريم زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. 

ووصفت روجينا، نقابة المهن التمثيلية بـ "ضرتها"، فقالت: « أشرف زكي مش بيخرجني غير في نقابة المهن التمثيلية، والنقابة ضرتي، ولما بيقف جنب حد والناس تدعيله، ويسلموا عليه في الشارع ده شيء بيسعدني، هو راجل لم ولن يتكرر».

أحدث أعمال روجينا 

وشاركت روجينا في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بـ مسلسل حسبة عمري، الذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، عبر قناة dmc الفضائية. 

مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة. يشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريباً. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أعمال روجينا 

كان أحدث أعمال روجينا مسلسل “سر إلهي”، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي الماضي 2024 وحقق نجاحاً كبيراً. 

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

روجينا الفنانة روجينا أشرف زكي الفنان أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية

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