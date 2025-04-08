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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم أستون مارتن DBX موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية؟

أستون مارتن DBX
أستون مارتن DBX
صبري طلبه

تعتبر السيارة DBX واحدة من أشهر سيارات أستون مارتن الشهيرة، حيث تتسم بطابع خاص ومميز، نسبة إلى الانتماء لعائلة السيارات الرياضية SUV، مع قدرات فنية عالية الأداء تمنحها الافضيلة في التسارع، إضافة إلى التقنيات والتجهيزات المستخدمة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أبرز مواصفات السيارة أستون مارتن DBX موديل 2025 وأسعارها في السوق السعودي.

الأداء الفني للسيارة أستون مارتن DBX موديل 2025 

تعتمد السيارة أستون مارتن DBX موديل 2025 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 542 حصانا و700 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وقدرات الدفع الكلي للعجلات.

 أستون مارتن DBX 

تسارع السيارة أستون مارتن DBX موديل 2025 

بفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها سيارة أستون مارتن DBX موديل 2025، يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 4.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 291 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات السيارة أستون مارتن DBX موديل 2025 

تضم السيارة أستون مارتن DBX موديل 2025 حزمة من التجهيزات ابرزها، منبه النقطة العمياء، نظام تحديد المسارات، كاميرا للرصد، انظمة مكابح ABS و EBD ونظام الثبات الالكتروني، بالإضافة إلى نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، كاميرا خلفية، مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

 أستون مارتن DBX 

زودت السيارة أستون مارتن DBX موديل 2025 بمصابيح أوتوماتيكية، وإضاءة LED، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية متقدمة، زر بدء تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية لسهولة التحكم، مكبرات صوتية عالية الاداء، بلوتوث، عجلة قيادة تدعم التحكم في الأوامر الصوتية.

أسعار السيارة أستون مارتن DBX موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم أستون مارتن DBX موديل 2025 في السعودية بسعر يصل إلى مليون و213.135 ريال سعودي.

DBX أستون مارتن أستون مارتن DBX أستون مارتن DBX موديل 2025 أسعار أستون مارتن DBX موديل 2025

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