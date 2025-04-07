أحمد موسى يعرض مشاهد لأول مرة من جولة الرئيس السيسي وماكرون بـ خان الخليلي

عرض الإعلامي أحمد موسى، مشاهد لأول مرة من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون لـ خان الخليلي وحى الحسين.

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السيسي، لمنطقة خان الخليلي والحسين، قائلا: "مصر أرض الحضارة والتاريخ والكرم والضيافة".

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لا حديث في العالم إلا عن الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون في الحسين وخان الخليلي.

وتابع أحمد موسى: "بلد الأمن والأمان .. الرئيس السيسى والرئيس ماكرون يتجولان في خان الخليلي وسط حشود المواطنين، والمصريون يلتقطون الصور التذكارية مع الرئيس السيسي والرئيس ماكرون خلال زيارتهما لخان الخليلي".