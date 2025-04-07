أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي أكبر دعاية للسياحة

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية والتقدير لأهالي خان الخليلي والجمالية ومصر القديمة على استقبالهم الحافل للرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولتهما التاريخية في المنطقة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن رسالة الجولة كانت واضحة: "مصر بلد الأمن والأمان"، مشيرًا إلى أن جولة الرئيسين هي أكبر دعاية سياحية لمصر أمام العالم.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي اختارا السير في أضيق شوارع خان الخليلي من أجل رؤية الناس عن قرب، والشعور بنبض الشارع المصري الحقيقي.

وأشار الإعلامي إلى أن هتافات المواطنين العفوية من قلوبهم عبرت عن حبهم للرئيس السيسي، قائلاً: "ربنا أنعم على مصر بنعمة الأمن والأمان، والمشهد في خان الخليلي كان أكبر دليل على كده".



