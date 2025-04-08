حبس سائق ميني باص متهم بدهس شخص في النزهة

باشرت النيابة في القاهرة التحقيقات في مصرع شخص اصطدم به سائق ميني باص في النزهة.

سائق يصطدم بـ شخص في النزهة

حيث صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من إحدى المستشفيات بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر إصطدام "مينى باص" تابع لإحدى شركات النقل الجماعى به حال عبوره الطريق ، ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.