أمن الإسماعيلية يلقي القبض على المتهم الهارب في إشارة البحري

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية القبض علي المتهم الهارب في واقعة « إشارة البحري»، في الفيديو المتداول علي نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك .

وظهر في الفيديو، قائد سيارة "ملاكى" وهو يقوم بالهروب من إحدى الحملات المرورية بالإسماعيلية وإصطدامه بعدد من السيارات.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أبريل الجارى وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بحملة مرورية بعدد من الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وحال قيام القوات بإستيقاف إحدى السيارات لفحص تراخيصها لم يمتثل قائدها ولاذ بالفرار وإصطدم بعدد " 3 سيارات" تصادف مرورها بذات الطريق.

وتمكنت القوة من ضبط أحد مستقلى السيارة قبل هروبها (عاطل "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير).

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الهارب (" محكوم عليه بالحبس سنتين فى إحدى القضايا"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير).

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لخشية ضبطه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو الواقعة والذي أثار جدلا علي نطاق واسع خاصة وأن سائق السيارة الملاكي اصطدم بعدد من السيارات التي تصادف وجودها وأحدث تلفيات وأصر علي الهرب وهو ما يؤكد أن هناك أمر مريب.

وتوقع نشطاء إن السيارة بها مواد مخدرة كما توقع آخرين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي وسط إصابة الجميع بحالة من الذهول لهول الواقعة.