أول مرة تسمعي عنها.. طرق غير معروفة لاستخدام ماء الورد للبشرة والجسم

يمكن استخدام ماء الورد لعلاج مشاكل عديدة في البشرة والجسم وتتوقف قوة النتائج على طريقة الاستخدام.

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس نعرض لكم اهم استخدامات ماء الورد للبشرة والجسم.

طريقة الاستخدام على الوجه



إذا كنت تستخدم ماء الورد لعلاج حب الشباب، فحاول وضع رذاذ ماء الورد على وجهك بانتظام واستخدام وصفة تونر ماء الورد هذه .

يمكنك صنع تونر ماء الورد أو قابض خاص بك عن طريق مزج بضع قطرات مع مكونات أخرى للتنظيف والتونر، بما في ذلك خل التفاح النقي ومجرد مزج المكونات، امزجها ثم انقلها إلى زجاجة رذاذ زجاجية صغيرة و لتطبيقها، نظف الوجه جيدًا، ربما باستخدام منظف نقي مثل صابون قشتالة

رش التونر على الوجه مع إغلاق العينين و يمكنك فركه إذا أردت أو تركه يجف في الهواء أنهي العملية باستخدام مرطب الوجه المفضل لديك للبشرة الجافة ، مثل زيت الجوجوبا أو القليل من زبدة الشيا .

ضعى المكياج كالمعتاد، أو استخدمه قبل الذهاب إلى الفراش.

خيار آخر لعلاج حب الشباب هو وضع قطرة واحدة من زيت الورد العطري النقي على البثور ثلاث مرات يوميًا.

تأكد من استخدام قطعة قطن معقمة و إذا كانت فعاليته المضادة للميكروبات كبيرة، خففه قليلًا بزيت جوز الهند.

يمكنكِ ترك ماء الورد على وجهكِ طوال الليل بإضافة القليل منه إلى سيرومكِ.

اصنعي مرطبًا خاصًا بكِ عن طريق مزج بضع قطرات من زيت جوز الهند وماء الورد مع زيت اللافندر العطري ، ثم ضعيه على وجهكِ كما يُعدّ زيت جوز الهند وماء الورد منظفًا جيدًا أو مزيلًا للمكياج .

جربي هذه الوصفة المنزلية لقناع طبيعي للوجه: اخلطي الكركم النقي وماء الورد مع جل الصبار، ثم اتركيه على بشرتكِ لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا قبل شطفه بالماء الدافئ ووضع زيت جوز الهند ويمكنكِ أيضًا تجربة وصفة قناع الكركم للوجه .

كيفية الاستخدام على الجسم



إذا كانت بشرتك جافة، بعد الاستحمام، قومي برش ماء الورد من زجاجة رذاذ على جسمك بالكامل، ثم ضعي غسول الجسم المفضل لديك.

قومي بتحضير رذاذ ماء الورد العطري الذي يمكنك وضعه على بشرتك عن طريق مزجه مع الزيوت الأساسية مثل زيت الليمون أو زيت الليمون الحامض أو زيت البرتقال أو زيت الجريب فروت أو زيت اللافندر.



أضيفي عدة قطرات من ماء الورد النقي إلى حمامك للمساعدة في ترطيب وتهدئة بشرتك (بالإضافة إلى جعلها ذات رائحة طيبة).



ضع كمادة مبللة بماء الورد على جبهتك لمدة 45 دقيقة، أو جرّب نشر زيت الورد كبديل.



أضف بضع قطرات من العطر إلى مسحوق الغسيل لتعطير ملابسك برائحة زهرية زكية .