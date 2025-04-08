أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي

قال إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم على تعزيز العلاقات الخارجية لمصر، وقد تخللت هذه الفترة زيارات متبادلة بين الرئيسين.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم جعلت فرنسا تدرك أهمية منطقة الشرق الأوسط، مما دفعها للبحث عن سبل جديدة لتفعيل علاقاتها مع دول المنطقة.

وأشار شاهين إلى أن حجم الصادرات والواردات بين مصر وفرنسا شهد ارتفاعًا غير مسبوق مؤخرًا، وهو ما كان له تأثير إيجابي على اقتصادات كلا البلدين.