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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بأقل التكاليف.. طريقة عمل البسطرمة في المنزل

البسطرمة
البسطرمة
ريهام قدري

تعد البسطرمة من الأكلات اللذيذة التي يمكن تصنيعها في المنزل، فهي أسهل ما يكون، وبالتالى تضمنين أنها خالية تمامًا من المواد الحافظة، ومن أي مواد أخرى مضرة للصحة.

وكانت طريقة عمل البسطرمة قديمًا أحد طرق حفظ اللحوم، ولكنها الآن من أفضل الأطعمة التي يمكن تصنيعها بأبسط المكونات المتوفرة في كل بيت.

مكونات البسطرمة:
 خيط مطبخ.
عرق فلتو 2 كيلو.
 بهارات البسطرمة.
 2 ملعقة كبيرة ماء.
 10 من فصوص ثوم المفروم.
 قطعة قماش نظيفة تكون خفيفة كالشاش.
 نصف حبة فلفل أحمر حلو.

بهارات البسطرمة:
 ربع كيلو من الملح الخشن.
 2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.
 ملعقة كبيرة ونصف من الكمون المطحون.
نصف معلقة كبيرة شطة “اختياري”.
نصف ملعقة كبيرة بابريكا.
نصف ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

1 معلقة صغيرة ملح طعام ناعم.
 الكبابة الصيني.

طريقة الإعداد:

اغسلي قطعة اللحم وقوم بتجفيفها جيدًا بورق المطبخ.

أحضري الخيط وقوم بلفه على قطعة اللحم بشكل طولي.

 غلفي قطعة اللحم بالملح الخشن واتركه أربعة أيام ثم اغسله بالماء.

 قومي بتعليق عرق اللحم فوق وعاء لمدة ساعة ليتخلص من الماء.

 لفي اللحم بقطعة القماش وضعها في وعاء وغطيه بلوح خشبي ثقيل لمدة يومين.

قومي بتغيير القماشة مرة واحدة بعد 12 ساعة.

اختاري مكانا جافا وباردا في مطبخك وعلقي فيه اللحم لمدة 8 أيام حتى تجف تمامًا.

 اخلطي بهارات البسطرمة والثوم والفلفل، مع القليل من الماء ليتحول لمعجون ودعيه لمدة يوم قبل استخدامه على عرق اللحم.

 غطي قطعة اللحم تمامًا بالخليط الذي سبق تحضيره، ثم علقها مرة أخرى لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام، أو حتى يجف الخليط.

 بعد ذلك قومي بتقطيع البسطرمة إلى شرائح رفيعة قدر الإمكان، واحفظيها في علبة نظيفة بالفريزر.

البسطرمة بسطرمة طريقة عمل البسطرمة

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