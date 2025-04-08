أمهر لاعب.. ناقد رياضي يشيد باللاعب ناصر ماهر

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري بمهارة لاعب الزمالك ناصر ماهر.

ونشر صورة للاعب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “ناصر ماهر أحرف لاعب في مصر”.

ناصر ماهر ينفي طلبه تعديل عقده مع الزمالك

نفى ناصر ماهر، لاعب فريق الزمالك، الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول طلبه تعديل عقده مع النادي في الوقت الراهن.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن طلبي تعديل عقدي مع نادي الزمالك".

وأضاف لاعب الزمالك: "منذ أول يوم لي في النادي، احترمت تعاقدي وكان شرفا لي أن أرتدي قميص الفريق الأبيض".

وتابع: "حب الجماهير الكبيرة لي منذ انضمامي للفريق وحتى الان يجعلني لا أفكر في تحميل النادي أي أعباء إضافية، أُحترم تعاقدي مع الزمالك وسأظل مستمرا مع الفريق، ولا يوجد أي صحة لطلبي تعديل عقدي".

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تداول أنباء عن رغبة ناصر ماهر في تعديل عقده مع النادي، إلا أن اللاعب نفى هذه الأنباء بشكل قاطع.

وفي سياق اخر، يستعد الزمالك لملاقاة ستيلينبوش في السادسة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في كيب تاون.