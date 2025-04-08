قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تبذلان جهودا كبيرة لتطبيع علاقاتهما
أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك
باقي كام يوم على إجازة شم النسيم 2025 ؟
اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي
كامل الوزير ونظيره الفرنسي يشهدان توقيع عقد أرض مجمع "ألستوم" الصناعي على 40 فدانًا
مواطنون مصريون يخرجون في العريش دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للتهجير
تحت حماية جيش الاحتلال.. 200 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رئيس الوزراء يتابع الترتيبات النهائية لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر اللاعب ماركو فيراتي الترند| القصة الكاملة
مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لبحث سبل التعاون.. زيارة تفقدية من وفد بوركينا فاسو لبحوث الثروة السمكية

بحوث الثروة السمكية
بحوث الثروة السمكية

قام وفد من جامعة نازى بونى بجمهورية بوركينا فاسو بجولة تفقدية للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية

  يأتي هذا في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية  بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

 هذا وقد أستقبل الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة  الدكتور أبوبكر تيجيونى والوفد المرافق من جامعة نازى بونى بجمهورية بوركينا فاسو فى زيارة رسمية للمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية يرافقهم مندوب سفارة بوركينا فاسو فى مصر .

وذلك فى رغبة ملحة  لاقامة شراكة علمية ومذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة المصرية ممثلة فى المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية فى مجال الزراعة المائية بين البلدين فى مجالات توريد سلالة البلطى المصرى والمساعدة من علماء المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية فى توطينه بدولة بوركينا فاسو والمساعدة فى الدراسات والابحاث التى تخدم هذا الهدف كذلك اقامة الندوات والدورات التدريبية للعاملين فى مجال الثروة السمكية بدولة بوركينا فاسو.

 وقام فريق العمل بالمعمل بعرض تقديمى عن المعمل وأنشطته المختلفة كما رافقوا الضيوف بالمرور على أقسام المعمل المختلفة للوقوف على امكانيات المعمل من أجهزة حديثة تخدم أبحاث تطبيقية لتنمية الثروة السمكية فى مصر والقارة الافريقية كذلك أماكن التدريب من قاعات تدريب مجهزة بكل الامكانيات السمعية والبصرية وأماكن الاقامة والاعاشة للمتدربين.

 كما قاموا بزيارة المفرخات السمكية لأنواع الأسماك المختلفة من بلطى نيلى وأنواع أسماك المبروك المختلفة وزيارة المزرعة الانتاجية .

وفى آخر اليوم قدم الضيوف الشكر لإدارة المعمل مما لاقوه من حفاوة الاستقبال ورغبتهم في مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الثروة السمكية بين الجانبين.

الثروة السمكية بوركينا فاسو الزراعة وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر 8-4-2025

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

زوج ينهى حياة زوجته بالبحيرة

ضربها لحد ما ماتت.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات في البحيرة

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025

كارت المحفظة للرئيس الفرنسي

استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

وزارة التربية والتعليم تكشف عن أرقام صادمة لضحايا الحروب من الطلاب

قوافل طبية

الصحة: تقديم الرعاية الطبية المجانية لـ279 ألف مواطن ضمن خطة القوافل خلال رمضان

بحوث الثروة السمكية

لبحث سبل التعاون.. زيارة تفقدية من وفد بوركينا فاسو لبحوث الثروة السمكية

بالصور

ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.
ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.
ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.

دمه خفيف.. يسري نصر الله يكشف تفاصيل حفل عشاء الفنانين مع ماكرون

يسري نصر الله
يسري نصر الله
يسري نصر الله

طرق طبيعية وآمنة لعلاج احتقان الحلق.. تحذير من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

طرق طبيعية وآمنة لعلاج احتقان الحلق
طرق طبيعية وآمنة لعلاج احتقان الحلق
طرق طبيعية وآمنة لعلاج احتقان الحلق

تحذير جوي عاجل: أغلق النوافذ وأجل الرحلات البحرية.. رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات اليوم

تحذير جوي عاجل:أغلق النوافذ وأجل الرحلات البحرية رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات ا
تحذير جوي عاجل:أغلق النوافذ وأجل الرحلات البحرية رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات ا
تحذير جوي عاجل:أغلق النوافذ وأجل الرحلات البحرية رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات ا

فيديو

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد