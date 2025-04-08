لبحث سبل التعاون.. زيارة تفقدية من وفد بوركينا فاسو لبحوث الثروة السمكية

قام وفد من جامعة نازى بونى بجمهورية بوركينا فاسو بجولة تفقدية للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية

يأتي هذا في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد أستقبل الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة الدكتور أبوبكر تيجيونى والوفد المرافق من جامعة نازى بونى بجمهورية بوركينا فاسو فى زيارة رسمية للمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية يرافقهم مندوب سفارة بوركينا فاسو فى مصر .

وذلك فى رغبة ملحة لاقامة شراكة علمية ومذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة المصرية ممثلة فى المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية فى مجال الزراعة المائية بين البلدين فى مجالات توريد سلالة البلطى المصرى والمساعدة من علماء المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية فى توطينه بدولة بوركينا فاسو والمساعدة فى الدراسات والابحاث التى تخدم هذا الهدف كذلك اقامة الندوات والدورات التدريبية للعاملين فى مجال الثروة السمكية بدولة بوركينا فاسو.

وقام فريق العمل بالمعمل بعرض تقديمى عن المعمل وأنشطته المختلفة كما رافقوا الضيوف بالمرور على أقسام المعمل المختلفة للوقوف على امكانيات المعمل من أجهزة حديثة تخدم أبحاث تطبيقية لتنمية الثروة السمكية فى مصر والقارة الافريقية كذلك أماكن التدريب من قاعات تدريب مجهزة بكل الامكانيات السمعية والبصرية وأماكن الاقامة والاعاشة للمتدربين.

كما قاموا بزيارة المفرخات السمكية لأنواع الأسماك المختلفة من بلطى نيلى وأنواع أسماك المبروك المختلفة وزيارة المزرعة الانتاجية .

وفى آخر اليوم قدم الضيوف الشكر لإدارة المعمل مما لاقوه من حفاوة الاستقبال ورغبتهم في مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الثروة السمكية بين الجانبين.