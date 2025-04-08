حالة اكتئاب.. فني كمبيوتر ينهي حياته شنـ.ـقا في الدقي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إنهاء فني كمبيوتر حياته شنقًا بمنطقة الدقي، حيث تبين أنه قرر التخلص من حياته لمروره بحالة اكتئاب.

جثة فني كمبيوتر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة فني كمبيوتر معلقا بحبل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فني كمبيوتر مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات