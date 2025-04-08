مشكلتي التقدير مش الفلوس.. زيزو: أنا محبط من تعامل إدارة الزمالك

كشف أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عن تفاصيل المفاوضات مع مجلس إدارة الأبيض لتجديد تعاقده، وسط أنباء عن انتقاله للأهلي نهاية الموسم الحالي.

وقال زيزو في تصريحات خاصة لـ هاني حتحوت الذي أعلن عنها ببرنامجه الإذاعي عبر أثير أون سبورت أف إم:"

أنا محبط من التعامل من إدارة الزمالك

أبويا راجل محترم ومن حقه ياخد عمولة لأنه بمثابة وكيلي

مشكلتي مش الفلوس.. مشكلتي التقدير.. وأنا مش أغلى عقد في مصر

عمري ما اتمارضت ولا عملت أي مشكلة".

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للشركة القلعة الحمراء التابعة للنادي الأهلي صورة عبدالعزيز عبدالشافي" زيزو" نجم المارد الأحمر السابق قبل أن يقوم بحذف الخبر.

وكتب الحساب الرسمي لشركة القلعة الحمراء : بين الماضي والحاضر زيزو أسطورة أهلاوية.

وقام الحساب الرسمي بحذف البوست على الفور قبل إلتقاطه من قطاع كبير من الجماهير المنتظرة حسم صفقة القرن أحمد سيد زيزو.

وسط أنباء عن استعداد زيزو للرحيل عن الزمالك والإنتقال للأهلي في صفقة مدوية وبشكل مباشر بين الغريمين.

ويعد زيزو واحد من أبرز الصفقات المنتظرة حسم مصيرها سواء بالإستمرار مع الزمالك أو الرحيل للنادي الأهلي نهاية الموسم الحالي.



