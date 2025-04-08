قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد من التعليم على المطالبة بعقد امتحانات الثانوية العامة لطلاب فلسطين بمصر
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
وزير التعليم: ندعم فلسطين قلباً وقالباً..وتربطنا أخوة ومصير مشترك
زيزو يكشف أسباب اختياره الانتقال للأهلي: حلم كأس العالم للأندية
مشكلتي التقدير مش الفلوس.. زيزو: أنا محبط من تعامل إدارة الزمالك
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-4-2025
الإجازات كثيرة والفريق سيئ.. شوبير ينتقد كولر قبل مباراة الهلال
لا يفوتك| تصريحات زيزو الكاملة وكواليس أزمته مع الزمالك.. هل وقع للأهلي؟
زيزو: من حقي ألعب للأهلي.. وبيان رحيلي عن الزمالك جاهز
إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع مسنة وأحفادها أسفل عجلات القطار بالأقصر
9 اتفاقيات بين مصر وفرنسا بقيمة 262.3 مليون يورو في مجالات عدة| وعمال مصر: خطوات إيجابية وملموسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض فيلم توم كروز 8 Mission: Impossible في مهرجان كان السينمائي

توم كروز
توم كروز
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عرض فيلم توم كروز الجديد وهو الجزء الثامن من Mission: Impossible.


تكشف إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن التشكيلة الرسمية لنسخة عام 2025 يوم 10 أبريل الجاري قبل انطلاق فعاليات الدورة 78 في الفترة من 13 إلى 24 مايو  المقبل.

ومن المقرر عرض الفيلم الأمريكي المرتقب خارج المسابقة الرسمية في مسرح غراند تياتر لوميير يوم 14 مايو المقبل بحضور توم كروز وفريق العمل.


طرح البرومو الدعائي للموسم الثامن من سلسلة أفلام توم كروز الشهيرة Mission: Impossible  قبل عرضه يوم 23 مايو المقبل.


يواصل الفيلم تقديم مشاهد الحركة المثيرة، بما في ذلك مشهد يتدلى فيه كروز من طائرة.


يشارك في الفيلم نجوم جدد منهم تراميل تيلمان وهانا وادينجهام، بالإضافة إلى أبطاله السابقين  هايلي أتويل، فينج راميز، سيمون بيج، وأنجيلا باسيت.


‎حقق الجزء السابع من فيلم توم كروز الشهيرMission: Impossible حوالي 600 مليون منذ طرحه في دور العرض العالمية في يوليو الماضي.
‎فيلمMission Impossible 7 تدور أحداثه حول تأثير الذكاء الاصطناعي وتمرده على البشر، ويحاول توم كروز في مهمته المستحيلة الوصول إلى مكان جهاز يدعى “الكيان” لتعطيله قبل أن يتسبب في إنهاء العالم.
‎هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلةMission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقد التقلبات الدرامية في القصة، يقول كروز "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".
‎تدور أحداث الجزء الأولMISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.

توم كروز Mission Impossible مهرجان كان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

زوج ينهى حياة زوجته بالبحيرة

ضربها لحد ما ماتت.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات في البحيرة

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء فى الزمالك...أحمد حسن يكشف

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

وزير التعليم ومدير إدارة الباجور التعليمية

كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

السيرك بطنطا

قرارات عاجلة.. جهات التحقيق في واقعة سيرك طنطا تكشف إهمال «كوتة» وزملائها

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله

جانب من اللقاء

وزير التعليم الفلسطيني: العدوان دمر أكثر من 95% من مدارس غزة

وزير الزراعة

الزراعة: بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

بالصور

بالمايوه.. مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على البحر| صور

بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور
بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور
بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمجمع خدمات قرية شهداء بحر البقر2 ووحدة الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

حافية القدمين.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من المالديف.. صور

ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور
ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور
ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور

فيديو

أخ ينهي حياة شقيقة

خلص عليه بدل ما يباركله.. أخ ينهي حياة شقيقه قبل فرحه بأيام

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد