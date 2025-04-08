عرض فيلم توم كروز 8 Mission: Impossible في مهرجان كان السينمائي

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عرض فيلم توم كروز الجديد وهو الجزء الثامن من Mission: Impossible.



تكشف إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن التشكيلة الرسمية لنسخة عام 2025 يوم 10 أبريل الجاري قبل انطلاق فعاليات الدورة 78 في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل.



ومن المقرر عرض الفيلم الأمريكي المرتقب خارج المسابقة الرسمية في مسرح غراند تياتر لوميير يوم 14 مايو المقبل بحضور توم كروز وفريق العمل.



طرح البرومو الدعائي للموسم الثامن من سلسلة أفلام توم كروز الشهيرة Mission: Impossible قبل عرضه يوم 23 مايو المقبل.



يواصل الفيلم تقديم مشاهد الحركة المثيرة، بما في ذلك مشهد يتدلى فيه كروز من طائرة.



يشارك في الفيلم نجوم جدد منهم تراميل تيلمان وهانا وادينجهام، بالإضافة إلى أبطاله السابقين هايلي أتويل، فينج راميز، سيمون بيج، وأنجيلا باسيت.



‎حقق الجزء السابع من فيلم توم كروز الشهيرMission: Impossible حوالي 600 مليون منذ طرحه في دور العرض العالمية في يوليو الماضي.

‎فيلمMission Impossible 7 تدور أحداثه حول تأثير الذكاء الاصطناعي وتمرده على البشر، ويحاول توم كروز في مهمته المستحيلة الوصول إلى مكان جهاز يدعى “الكيان” لتعطيله قبل أن يتسبب في إنهاء العالم.

‎هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلةMission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقد التقلبات الدرامية في القصة، يقول كروز "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".

‎تدور أحداث الجزء الأولMISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.