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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامح حسين وهبة مجدي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم استنساخ اليوم

سامح حسين وهبة مجدي
سامح حسين وهبة مجدي
تصوير ابرهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

يحتفل اليوم الفنان سامح حسين والفنانة هبة مجدي بعرض خاص فيلم استنساخ اليوم الاثنين 8 أبريل بأحد السينمات في التجمع الخامس.


عرض فيلم استنساخ

ونشر سامح حسين البوستر الرسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلّق عليه قائلاً: “عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمي لفيلم استنساخ، 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية وقريبًا في جميع الدول العربية

تكريم الفنان سامح حسين

وكان قد كرّم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفنان سامح حسين تقديرًا لنجاح برنامجه الرمضاني "قطايف"، الذي قدّمه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، وحظي بإشادة واسعة.

وأشاد وزير الأوقاف بالمحتوى الراقي الذي قدّمه البرنامج، مشيرًا إلى قدرته على جذب الجمهور المصري.

من جانبه، عبّر سامح حسين عن فخره بالتكريم داخل مبنى ماسبيرو، مؤكدًا أهمية هذا الصرح الإعلامي العريق، وأعرب عن أمله في استعادة ماسبيرو مكانته بقوة كما كان دائمًا 

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة هبة مجدي الفنان سامح حسين

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