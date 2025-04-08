رئيس وزراء بريطانيا: نرفض الرد الانتقامي حول الرسوم الجمركية وندعو لحلول مرنة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه يجب أن الابتعاد عن أي ردود انتقامية في مواجهة الرسوم الجمركية ويجب إبقاء الخيارات على الطاولة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نشجع أي مفاوضات هدفها التوصل إلى اتفاق أفضل للتخفيف من الرسوم الجمركية".



وفي وقت سابق، صرح الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية بالحكومة الفرنسية، بنيامين حداد، أمس الاثنين، بأن بلاده تؤيد الرد على الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها ستدعم قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية.



وقال حداد في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية: "إذا أردنا خفض التصعيد، وإذا أردنا أن نكون قادرين على التفاوض مع الولايات المتحدة، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إظهار أننا قادرون على الرد وإلحاق أضرار اقتصادية بالولايات المتحدة".