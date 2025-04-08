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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مودريتش يعادل إنجاز بنزيما التاريخي في مسابقة دوري أبطال أوروبا

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
محمد السعيد

عادل الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، إنجاز الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق السابق، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد مودريتش في تشكيل ريال مدريد الأساسي لمواجهة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

مودريتش يعادل إنجاز بنزيما

ويستعد مودريتش لخوض مباراته رقم 133 بمسابقة دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم بنزيما كثاني أكثر لاعبي ريال مدريد خوضًا للمباريات على مر التاريخ، بينما يتصدر إيكر كاسياس القائمة بـ152 مباراة.

وفي المباريات الـ132، انتهت 84 مباراة بالفوز، و23 مباراة بالتعادل، و25 مباراة بالخسارة.

مودريتش هو جزء من أسطورة كأس أبطال أوروبا، كونه أحد لاعبي كرة القدم الخمسة الذين فازوا بستة ألقاب، وذلك في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022 و2024.

تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتو.

الدفاع:  فالفيردي -  روديجر -  أسينسيو - ألابا.

الوسط:  مودريتش - كامافينجا - جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - مبابي.

مودريتش ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بنزيما أرسنال

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