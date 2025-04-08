الدردير: الأهلي خلص في زيزو والدور على مصطفى محمد وإحنا واقفين نتفرج

علق الإعلامي عمرو الدردير على أنباء انتقال زيزو للأهلي ورفضه لأي جلسات مع مسؤلي الزمالك بعد مغادرة الاعب لمقر نادي الزمالك .



وكتب الدردير: بعد ما الأهلي خلص في زيزو حاليا الدور على مصطفى محمد!!، وإحنا واقفين نتفرج !!!!.

أكد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك إنه لم يوقع لأى نادى مؤكداً أنه يحترم القلعة البيضاء .

وكتب زيزو عبر "أستورى إنستجرام" عبر حسابه الرسمى :"الحمد لله أنا راجل بحترم كل الناس لكن للأسف عدم ردي علي المعلومات المغلوطة والتزامي الصمت زاد عن حده وكل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور".

وتابع: "بكل وضوح أنا لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صحيح ، كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي برضو يتفضل يطلعه على الملأ الناس لازم تعرف كويس".

وواصل: " أنا بقدر جدا الكيان الكبير اللي بلعب فيه ولا يمكن أنكر فضله عليا لكن فيه حاجة أنا مكنتش حابب أتكلم فيها خالص لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في إتجاه واحد ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا ".

واكمل:"ليه محدش اتكلم إن الناس سابتني بقالها شهور طويلة ومش عايزين يجددوا عقدي ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليا بقالها كثير ومش لاقي حد".

واختتم:"محدش كمان اتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض اللي موجود ورغم كل ده قلت وهفضل أقول أنا منتظر كلمة النادي. ورد لإعتبارات كتير مش لتجميل الصورة.