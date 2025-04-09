فاضلى تكة.. زيزو يحسم موقف انتقاله للاهلى

كشف أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حقيقة توقيعه للنادي الأهلي في الوقت الحالي واستعداده للانضمام بشكل رسمي للأحمر.

وقال زيزو في تصريحاته التي نقلها الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الإذاعي: لم يتم التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي، ولكن من حقي ألعب في النادي الأهلي.

وأضاف: التاريخ لم يمح وليس لي أي علاقة بتوقيع والدي بجانب أنه لا يوجد أي شيء خاص بتوكيل يحق من خلاله لوالدي التوقيع على عقد لاعب كرة فهذا غير صحيح.

وعن شروطه للاستمرار مع الزمالك قال زيزو: أخشى من تراجع نادي الزمالك عن اتفاقه مثلما حدث في أزمة السيارة التي وعدني ممدوح عباس بتصليحها لمنع حدوث أزمة مع النادي عقب اخذ السيارة من مقر النادي وسقوطها في حادث سير وكنت سأعمل محضر لكن ممدوح عباس وعدني بتصليحها بدون أي محضر حتى لا يحدث أزمة وتم التراجع عن ذلك لحين تجديد التعاقد.