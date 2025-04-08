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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو يوسف يعلن مشاركة هشام ماجد كضيف شرف فيلم درويش

عمرو يوسف و هشام ماجد
عمرو يوسف و هشام ماجد
ميرنا محمود

نشر الفنان عمرو يوسف صورًا تجمعه بالفنان الكوميدي هشام ماجد من كواليس فيلم "درويش"، وذلك عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.

وأعلن  عمرو يوسف مشاركة هشام ماجد كضيف  شرف من فيلم "درويش" ، وكتب عبر انستجرام : "صاحبي اللي نورنا في فيلم درويش.. حبيبي يا شوما".

أبطال فيلم  درويش

بدأ النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد “درويش” منذ أسبوعين.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري و من انتاج محمد حفظي وممدوح السبع و فوكس للانتاج والتوزيع.

و يشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد و مصطفى غريب و احمد عبد الوهاب و خالد كمال واسلام حافظ.

ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول الى بطل شعبي بالصدفة
عمرو هو النجم السينمائي الاكثر تحقيقا الإيرادات خلال عام ٢٠٢٤ من خلال فيلميه شقو واولاد رزق والذين تجاوزت إيراداتهم معا حاجز ال٣٤٠ مليون جنيه.

عمرو يوسف هشام ماجد فيلم عمرو يوسف فيلم درويش

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