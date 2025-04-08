سمير فرج: اتفاق إنشاء 100 مدرسة فرانكفونية في مصر يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم

تحدث اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عن الشق الاقتصادي في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، حيث ركز على التقدم الذي تحقق في مجال توطين الصناعة. مؤكدا أن الاتفاقات التي وُقعت مع الجانب الفرنسي؛ ستكون خطوة كبيرة نحو تصنيع محطات قطارات المترو في مصر، بدلاً من استيرادها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذه الخطوة ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل في مصر، مما يدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

ولفت إلى أنّ من أبرز النتائج الإيجابية للزيارة، هي الاتفاق على إنشاء 100 مدرسة فرانكفونية في مصر، وهو ما يعكس اهتمام مصر بتعزيز التعليم الفرنسي واللغات الأجنبية في النظام التعليمي بها.

وأكد أنّ هذه الاتفاقات تأتي في وقت حرج يعزز من علاقات مصر الاقتصادية مع القوى العالمية الكبرى، ويؤكد أن مصر أصبحت وجهة للاستثمار الدولي.