من المطبخ الإندونيسي .. طريقة عمل المكرونة بالذرة والدجاج

تعتبر طريقة عمل المكرونة بالذرة والدجاج من وصفات المطبخ الأندونيسي وهي وصفة سريعة ومحببة لدى الكبار والصغار، وتتميز بسهولة تحضيرها وتنوع طرق تقديمها، وهي وصفة جديدة ومختلفة.

قدمت الشيف مي صيام طريقة عمل المكرونة بالذرة والدجاج، وهي من الأكلات الإندونيسية، التي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل المكرونة بالذرة والدجاج

طريقة عمل المكرونة بالذرة والدجاج

مكونات طريقة عمل المكرونة بالذرة والدجاج :

500 جرام مكرونة سباجيتي

¼ كيلو صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة

2 فلفل رومي مقطع جوليان

2 فلفل ألوان جوليان

1 بصل جوليان

1 جزر جوليان

1 كوب ذرة

ملح، فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كاري

2 ملعقة كبيرة بهارات شاورما (اختياري)

طريقة عمل المكرونة بالذرة والدجاج



طريقة عمل المكرونة بالذرة والدجاج:

ـ في وعاء على النار، اغلي كمية من الماء مع ملعقة ملح، ثم أضيفي المكرونة واتركيها لمدة 7 دقائق مع التقليب، ثم صفيها واتركيها جانبًا.



ـ في مقلاة، شَوحّي الدجاج مع رشة ملح وفلفل وكاري حتى يتغير لونه.



ـ أضيفي البصل، الفلفل الرومي والألوان، الجزر، والذرة، وقلبي جيدًا مع بهارات الشاورما حتى تذبل الخضروات.



ـ قومي بإضافة المكرونة المسلوقة إلى المكونات، وقلبيها على النار لمدة دقيقتين حتى تمتزج النكهات.



ـ يمكن إضافة نصف كوب بسلة لزيادة القيمة الغذائية حسب الرغبة.