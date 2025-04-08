علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية .. لا تتجاهلها

رغم أن القدمين قد لا تبدوان في الوهلة الأولى مرتبطة بصحة القلب، إلا أن بعض الأعراض التي تظهر عليهما قد تكون مؤشراً خطيراً لمشكلات قلبية.

أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية

وقد تصل في بعض الأعراض التي تظهر على القدمين إلى السكتة القلبية، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" و"هيلث لاين".

وهذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود سكتة قلبية وشيكة، لكنها علامات تحذيرية يجب عدم تجاهلها، خاصة إذا كانت متكررة أو مصحوبة بمؤشرات أخرى لاضطراب في القلب، ومن أبرز الأعراض :

ـ تورم القدمين والكاحلين:

ظهور تورم غير طبيعي في القدمين أو الكاحلين قد يكون ناتجًا عن احتباس السوائل في الجسم، نتيجة ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال. هذا العرض يُعد من العلامات الشائعة لقصور عضلة القلب.

أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية

ـ برودة القدمين أو الأطراف السفلية:

الشعور المستمر ببرودة القدمين، حتى في الأجواء الدافئة، قد يدل على ضعف في الدورة الدموية، وهي من الأعراض التي ترتبط بوجود خلل في وظائف القلب أو اضطرابات الأوعية الدموية الطرفية.

أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية

ـ آلام أو شعور بالثقل في الساقين:

الإحساس بألم مفاجئ أو بثقل في الساقين، خصوصاً عند المشي أو الوقوف لفترات طويلة، قد يشير إلى انسداد في الشرايين نتيجة تراكم الدهون، ما يؤثر على تدفق الدم.

وفي حال ترافق ذلك مع أعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو تعب غير مبرر، ينصح بسرعة استشارة الطبيب.