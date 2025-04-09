الدردير ينتقد تصريحات والد زيزو بشأن تأشيرة أمريكا

انتقد الناقد الرياضي عمر الدرديري بتعليقات ساخرة التصريحات التي أدلى بها والد اللاعب أحمد سيد "زيزو" حول استخراج تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، نشر الدرديري سلسلة من الرموز الضاحكة قبل أن يعلق قائلًا: "ههههههههههههههههههههههههههههههههههه بيقولك طلعنا تأشيرة أمريكا عشان ندخل بيها السعودية على أساس لو فيه نادي في السعودية تعاقد معاه مش هيعرف يجيبه بمكالمة تليفون ويخلصوا الورق من السفارة حتى لو التأشيرات قافلة بسبب موسم الحج "

وأضاف الدرديري في سياق سخريته: "طب خليني معاك للآخر مطلعتش تأشيرة شنغن ليه وتبعد الشبهات اشمعنا أمريكا ؟ ماتخليك صريح وتقول احنا مضينا في الأهلي وخليك فخور كده بقرارك احنا مش مغفلين يعني !!!!"

ويعكس منشور الدرديري شكوكه في التبرير الذي قدمه والد زيزو بشأن استخراج التأشيرة الأمريكية كحل بديل لدخول السعودية في حال انتقاله لأحد أندية الدوري السعودي. ويرى الدرديري أن الأندية السعودية قادرة على تسهيل إجراءات دخول اللاعبين حتى في ظل قيود التأشيرات.



كما تساءل الدرديري عن سبب عدم استخراج تأشيرة "شنغن" التي تتيح دخول معظم الدول الأوروبية، إذا كان الهدف هو مجرد تسهيل حركة اللاعب وتجنب الشبهات حول وجهته المستقبلية.



واختتم الناقد الرياضي تعليقه بدعوة والد زيزو إلى الصراحة والإعلان عن توقيع اللاعب للنادي الأهلي، معتبرًا أن الجمهور ليس "مغفلًا" وقادرًا على استنتاج الأمور.



يأتي هذا التعليق في ظل التكهنات المستمرة حول مستقبل اللاعب أحمد سيد زيزو وإمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

