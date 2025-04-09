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طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء

طقس الأربعاء - أرشيفية
طقس الأربعاء - أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ،عن حالة طقس اليوم الأربعاء ، ليشهد  انخفاضًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء .


وعن حركة الملاحة البحرية ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية ،يشهد طقس اليوم الأربعاء اضطراباً ليلاً على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة رياح تصل من 50:70 كم/س وارتفاع أمواج من 2.5:4 متر.


‎وتشهد البلاد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 5 و4 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وذلك اعتبارًا من الخميس 10 أبريل.


الطقس اليوم الأربعاء


وتشهد الأحوال الجوية اليوم الأربعاء انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بعد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث سجّلت نحو 40 درجة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم 
‎القاهرة 28 والصغرى 15
‎العاصمة الإدارية 29 والصغرى 14
‎بنها 28 والصغرى 15
‎6 أكتوبر 29 والصغرى 14
‎المنصورة 25 والصغرى 16
‎الزقازيق 29 والصغرى 16
‎العريش 23 والصغرى 14
‎بورسعيد 24 والصغرى 16
‎رفح 22 والصغرى 14
‎كاترين 22 والصغرى 10
‎طابا 22 والصغرى 14
‎الإسكندرية 22 والصغرة 15
‎العلمين 22 والصغرى 13
‎ 13مطروح 20 والصغرى
 

الأرصاد طقس اليوم الأربعاء طقس حركة الملاحة البحرية هيئة الأرصاد الجوية

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