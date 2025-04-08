آخر يوم في الموجة الحارة.. أمطار تلطف أجواء مصر| الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث من متوقع أن تسجّل القاهرة الكبرى اليوم ٣٥ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية.

رياح محملة بالأتربة تضرب الطقس اليوم

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وتظل الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتنشط الرياح على خليج السويس والعقبة مما يؤدى إلي اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، ومن المتوقع أن تنكسر حدة الارتفاع فى درجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة المصاحبة للرياح الشمالية الغربية نهاية اليوم.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد ارتفاع على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبه نشاط رياح تكون نشطة رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

نشاط رياح وملاحة بحرية مضطربة

وتشهد حركة الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، اضطراب على خليج السويس وخليج العقبة، نتيجة نشاط الرياح السريعة، والتي تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 2.5 متر.

أما عن فرص الامطار، يشهد الطقس اليوم، وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

واعتبارا من الطقس غدا، تشهد الأجواء انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 21 إلى 22 درجة،، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 23 إلى 28 درجة وجنوب البلاد من 25 إلى 30 درجة.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق وفرص الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وناشدت هيئة الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى

السواحل الشمالية 23 للعظمى

شمال الصعيد 38 للعظمى

جنوب الصعيد 40 للعظمى