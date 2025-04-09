طفل فلسطيني بمستشفي العريش: أشكر الرئيسين السيسي وماكرون ونفسي أرجع غزة ونعمّرها |شاهد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة إلى مدينة العريش بشمال سيناء.

وخلال الزيارة، تفقد الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي مستشفي العريش، وتحدّث أحد الأطباء عن الطفل معاذ حسان، مصاب فى عمره الـ 15 وأتي من غزة، قائلاً: “كان معاذ يغسل كلى هناك ولسوء الأوضاع هناك وقلة التغذية كانت تؤثر عليه وأتي من خلال معبر رفح وفحصناه وبدأنا معه بالعلاج.. وانتظمت جلسات الغسيل الكلوي”.

ووجّه الرئيس السيسي حديثه للطفل، قائلاً له إن الرئيس الفرنسي يريد الاطمئنان عليه ويريد معرفه ردّه، ليرد قائلا بالفرنسية: “شكرًا جزيلاً، ونشكر الرئيس السيسي والرئيس ماكرون على حضوركم ونشكر طاقم المستشفى كله، ونفسي أرجع غزة ونعمّرها ”.