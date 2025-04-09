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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تصدّر فيلمه 6 أيام الأكثر مشاهدة .. أحمد مالك يُوجّه رسالة لجمهوره

بوستر فيلم ٦ أيام
بوستر فيلم ٦ أيام
تقى الجيزاوي

وجّه الفنان أحمد مالك رسالة لجمهوره بعد النجاح الكبير الذى حققه أحدث أفلامه “6 أيام” ونجاحه فى دخول قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر.

ونشر أحمد مالك عددًا من صور كواليس فيلم 6 أيام عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب مُعلقًا: “مبسوط قوي إن فيلم 6 أيام لمس ناس كتير وعمل تفاعل كبير مع الجمهور من بعض عرضه فى السينما قلت أشاركم شوية صور من الكواليس حب كبير”.

فيلم ٦ أيام

  وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"
 

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

فيلم ٦ ايام احمد مالك ابطال فيلم ٦ ايام

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