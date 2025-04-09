كم سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ؟ وما أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية ؟ سؤالان يترددان لدى عدد كبير من المواطنين المهتمين بأسعار صرف العملة ومعرفة قيمة مدخراتهم بشكل يومي، بالإضافة إلى حركة التجارة والتصدير والاستيراد، إذ استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وفق آخر تحديث على مؤشر شاشات البنوك، ويسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.33 جنيها للبيع، و51.20 جنيها للشراء.

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سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الأربعاء 9 أبريل 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار بيع شراء

سعر الدولار في البنك المركزي 51.33 جنيها 51.20 جنيها

سعر الدولار في بنك مصر 51.32 جنيها 51.22 جنيها

سعر الدولار في البنك الأهلي 51.32 جنيها 51.22 جنيها

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.30 جنيها 51.20 جنيها

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.32 جنيها 51.22 جنيها

سعر الدولار في بنك البركة 51.30 جنيها 51.20 جنيها

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.30 جنيها 51.20 جنيها

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.33 جنيها 51.23 جنيها

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.30 جنيها 51.20 جنيها

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الأربعاء 9 أبريل 2025

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 51.33 جنيها للبيع.

- 51.20 جنيها للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 51.32 جنيها للبيع.

- 51.22 جنيها للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

- 51.32 جنيها للبيع.

- 51.22 جنيها للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

- 51.30 جنيها للبيع.

- 51.20 جنيها للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

- 51.32 جنيها للبيع.

- 51.22 جنيها للشراء.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الأربعاء 9 أبريل 2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

- 51.30 جنيها للبيع.

- 51.20 جنيها للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

- 51.30 جنيها للبيع.

- 51.20 جنيها للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 51.33 جنيها للبيع.

- 51.23 جنيها للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

- 51.30 جنيها للبيع.

- 51.20 جنيها للشراء.