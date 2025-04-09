السينمائيون تنعي المونتير محمود نجم

نعت نقابة المهن السينمائية، المونتير محمود نجم مدير عام المونتاج بقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واقيمت صلاة الجنازة وشيع جثمانه ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة.

نعي نقابة السينمائيين للراحل محمود نجم

وأعلنت نقابة المهن السينمائية خبر الوفاة، قائلة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المونتير محمود نجم مدير عام المونتاج بالهيئة الوطنية للإعلام".

موعد جنازة محمود نجم

وأضافت: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، الجنازة اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.