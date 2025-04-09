وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرك رواد رقمين للعمل في الشركات العالمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مبادرة رواد رقميين تشمل التواصل والتفاوض والقيادة والعرض والخطابة و الثقافة والتاريخ كما تشمل المهارات الحياتية وبناء الشخصية .



واستعرض طلعت المسارات الاكاديمية للمبادرة لافتا أن دبلومة مكثفة تكون في ٤ اشهر و ٩ اشهر دبلومة المتخصص و١٢ شهر الماجستير المهني و٢٤ شهر ماجستير العلوم.

وأضاف أن المنحة بالكامل مجانيا وسوف تتكلف ٢ مليار جنيه سنويا لتنفيذ المبادرة تتحملها وزارة الاتصالات وصندوق تحيا مصر.



وأضاف أن المبادرة تؤهل للعمل في الشركات العالمية فري لينسر كما تؤهلهم لسوق العمل في كل الشركات