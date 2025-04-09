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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرك رواد رقمين للعمل في الشركات العالمية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
محمود مطاوع

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مبادرة رواد رقميين تشمل التواصل والتفاوض والقيادة والعرض والخطابة و الثقافة والتاريخ كما تشمل المهارات الحياتية وبناء الشخصية .
 

واستعرض طلعت المسارات الاكاديمية للمبادرة لافتا أن دبلومة مكثفة تكون في ٤ اشهر و ٩ اشهر دبلومة المتخصص و١٢ شهر الماجستير المهني و٢٤ شهر ماجستير العلوم.

وأضاف أن المنحة بالكامل مجانيا وسوف تتكلف ٢ مليار جنيه سنويا لتنفيذ المبادرة تتحملها وزارة الاتصالات وصندوق تحيا مصر.

 
وأضاف أن المبادرة تؤهل للعمل في الشركات العالمية فري لينسر كما تؤهلهم لسوق العمل في كل الشركات

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عمرو طلعت المسارات الاكاديمية صندوق تحيا مصر

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