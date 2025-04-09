كلوب يعود إلى ليفربول الشهر المقبل.. تفاصيل

يعود الألماني يورجن كلوب إلى ليفربول الشهر المقبل، بعد أقل من عام على رحيله عن الريدز.

وكان كلوب غادر ليفربول نهاية الموسم الماضي، وتولى آرني سلوت المهمة بدلًا منه.

كلوب يعود إلى ليفربول

وذكرت شبكة “ليفربول إيكو”، أنه من المقرر أن يعود يورجن كلوب إلى ليفربول الشهر المقبل للمشاركة في حفل جالا بول لمؤسسة ليفربول الخيرية كضيف متحدث.

وأضافت أن كلوب أول سفير فخري للمؤسسة الصيف الماضي بعد مغادرته النادي، وسيعود إلى ميرسيسايد لحضور الحفل الذي سيُقام في 23 مايو.

وتابعت أنه من المحتمل أن يحضر كلوب مباراة ليفربول كريستال بالاس المقرر لها 25 مايو، للاحتفال مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي.

ويحتاج ليفربول إلى 11 نقطة من مبارياته السبع المتبقية في الدوري الإنجليزي، ليصبح بطلًا رسميًا للمسابقة المحلية.

وقال كلوب: "الجميع يعرف مدى حبي لعمل مؤسسة ليفربول ولا أستطيع الانتظار للانضمام إليهم للاحتفال بهذا العمل والمساعدة في جمع الأموال المهمة لهم لمواصلة الأشياء الرائعة التي يقومون بها".