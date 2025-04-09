مدبولي يعلن أخبارا سارة بشأن تفعيل البورصة السلعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا بخصوص البورصة السلعية، وأن الهدف من هذه البورصة عدم استغلال البعض لـ المواطنين وارتفاع الأسعار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك حلقات وسيطة بين المنتج ولحين وصولها للمواطنين، فهناك ارتفاعات غير مبررة تحدث ولذلك البورصة سيكون هدفها تسعير عادل للسلع.

ولفت إلى أن فكرة البورصة السلعية مهمة، والرئيس السيسي وجه بسرعة تنفيذها، بالفعل تم اتخاذ بعض الإجراءات لعملية التنفيذ، وأن هذا سيحمي المزارع الصغير، من أجل الحصول على سعر عادل للمنتج الخاص به.

ولفت إلى أن فكرة البورصة السلعية تكون أيضًا لـ تخفيض فاتورة الاستيراد، وأن هذا الأشياء مطبقة في الدول المجاورة، وأن الفترة المقبلة سيتم تنفيذها.

كما رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هل من الممكن أن يتم إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، حتى لا يحدث مشكلات بخصوص تشابه الأسماء، وحدوث بعض المشكلات للمواطنين في المطارات وفي بعض الأماكن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه فكرة ستأخذ في الاعتبار وسيتم العودة للجهات المعنية لمعرفة هل متاح تنفيذها أم لا، معلقًا أنه بطاقة الرقم القومي بها رقم يتيح للمستعلم معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمواطن.