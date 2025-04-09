عضو مجلس إدارة الأهلي يشيد بدور مسئولي السفارة المصرية في موريتانيا

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، على توجيه الشكر لمسئولي السفارة المصرية في موريتانيا على الجهد المبذول وكرم الضيافة وحرص مسئوليها على مرافقة بعثة الأهلي منذ اليوم الأول لوصولها، وسعيهم المستمر لتلبية كافة احتياجاتها.

وقال إن هذا ليس بغريب على الدبلوماسية المصرية التي تساند جميع بعثات الأهلي في مختلف الدول، وتسخر كافة إمكاناتها لتوفير الأجواء التي تحقق النجاحات.

وغادرت البعثة مطار نواكشوط الدولي منذ قليل في طريقها إلى القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني أمس بهدف نظيف في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.