المعاينة الأولية لـ حادث شق التعبان: انهيار سقف 3 معارض رخام| صور

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل حادث انهيار سقف داخل منطقة شق التعبان.

تفاصيل حادث شق التعبان

حيث أشارت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة إلي أن الحادث شهد انهيار سقف على 3 معارض للرخام نتج عنه تهشم سيارات ملاكي وإصابة شخصين بالإضافة لتهشم كميات من الرخام.

تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة انهيار سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان وتحطم سيارتين ملاكي أسفله وإصابة عاملين بإصابات طفيفة وتم نقلهم لتلقي العلاج.

شهدت منطقة شق التعبان جنوب القاهرة حادث مأساوي بسقوط سقف مصنع رخام بالمنطقة الصناعية العالمية على سيارات وعمال متواجدين داخل المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات إسعاف وتبين سقوط سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان وأطنان من الرخام.