إصابة عاملين في انهيار سقف مصنع رخام بـ شق التعبان بالقاهرة

أصيب عاملين في حادث انهيار سقف مصنع رخام في منطقة شق التعبان بالقاهرة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
إصابة عاملين في انهيار سقف مصنع رخام بشق التعبان
تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة انهيار سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان وتحطم سيارتين ملاكي أسفله وإصابة عاملين بإصابات طفيفة وتم نقلهم لتلقي العلاج.
شهدت منطقة شق التعبان جنوب القاهرة حادث مأساوي بسقوط سقف مصنع رخام بالمنطقة الصناعية العالمية على سيارات وعمال متواجدين داخل المصنع.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات إسعاف وتبين سقوط سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان وأطنان من الرخام.