السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

حصل موقع صدى البلد على اللقطات الأولى لـ حادث شق التعبان الذي شهد انهيار سقف 3 معارض للرخام نتج عنه تهشم سيارات وإصابة شخصين.

الصور الأولى لـ حادث معارض الرخام بـ شق التعبان

أشارت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة إلي أن الحادث شهد انهيار سقف على 3 معارض للرخام نتج عنه تهشم سيارات ملاكي وإصابة شخصين بالإضافة لتهشم كميات من الرخام.

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة انهيار سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان وتحطم سيارتين ملاكي أسفله وإصابة عاملين بإصابات طفيفة وتم نقلهم لتلقي العلاج.

شهدت منطقة شق التعبان جنوب القاهرة حادث مأساوي بسقوط سقف مصنع رخام بالمنطقة الصناعية العالمية على سيارات وعمال متواجدين داخل المصنع.

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

حادث شق التعبان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات إسعاف وتبين سقوط سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان وأطنان من الرخام.