وزير التجارة الأمريكي: العالم مستعد لإصلاح التجارة والصين اختارت الاتجاه المعاكس

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن العالم مستعد للعمل مع ترامب لإصلاح التجارة العالمية والصين اختارت الاتجاه المعاكس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ستظل سارية المفعول خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مؤكدًا عدم وجود نية لتأجيلها في الوقت الراهن، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

بعض الدول

تأتي هذه التصريحات بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع فرض رسوم أعلى على بعض الدول، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وفي هذا السياق، دافع لوتنيك عن هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو إعادة ترتيب التجارة العالمية وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية. ​