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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التجارة العالمية تحذر من انخفاض طويل الأمد بالناتج المحلي لدول العالم بنسبة 7%

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
محمود محسن

حذرت منظمة التجارة العالمية من انخفاض طويل الأمد بالناتج المحلي لدول العالم بنسبة 7%، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والإستثمار، أن التعريفات الجمركية "رصاصة" أطلقتها أمريكا على منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن قرار ترامب جاء بدافع إنقاذ الاقتصاد الأمريكي لحمايته من الغزو الخارجي مثل الصين.

 

 الاقتصاد العالمي

وقال محمد الشوادفي، أن قرار ترامب بالتعريفة الجمركية، صدر من البيت الأبيض، مؤكدا أن هذا القرار، سيكون له تداعيات سلبية على الإقتصاد العالمي.

منظمة التجارة العالمية الناتج المحلي دول العالم التعريفات الجمركية أمريكا

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