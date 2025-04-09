مشاجرة دامية بين أبناء عمومة بالمنشأة في سوهاج

شهد مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة شابين أصيب أحدهما بطلق خرطوش؛ نتيجة خلافات سابقة حول الجيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، وتم السيطرة على الوضع وضبط طرفي المشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة من عائلة واحدة ويقيمون بذات الناحية، وتكون الطرف الأول من كل من:" عارف ع.ع.م، 20 عامًا، مزارع، مصابًا برش خرطوش بالقدمين".

و"حسين م.ح.م، 19 عامًا، طالب، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، محمد م.ص.م، 22 عامًا، عامل".

بينما ضم الطرف الثاني:" محمد ف.م.ف، 27 عامًا، حلاق، أشرف م.ا.ع، 25 عامًا، مدرس، إيهاب م.ا.ع، 21 عامًا، طالب"، وتم ضبط جميع أطراف المشاجرة، حيث عُثر بحوزة محمد ف.م.ف من الطرف الثاني على السلاح المستخدم في الواقعة، وهو سلاح ناري من نوع خرطوش.

وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، مؤكدًا الطرف الأول أن محمد ف.م.ف هو من أطلق الخرطوش ما تسبب في إصابة “عارف”.

وذلك على خلفية مشادات سابقة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.