نجم الزمالك السابق :الإدارة تعاملت مع ملف تجديد عقد زيزو بشكل خاطئ منذ البداية

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن إدارة النادي ارتكبت خطأً كبيرًا بعدم بيع أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق، في الوقت المناسب، معتبرًا أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب هو المسؤول الأول عن الأزمة الحالية المتعلقة باللاعب.

وجاءت تصريحات صلاح خلال استضافته في برنامج “البريمو” الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق على قناة “TeN”، تعليقًا على البيان الذي نشره زيزو مؤخرًا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، والذي ألمح فيه إلى اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء.

وأوضح صلاح أن الإدارة تعاملت مع ملف تجديد عقد زيزو بشكل خاطئ منذ البداية، مشيرًا إلى أنهم أضاعوا فرصة ثمينة عندما رفضوا عرضًا من نادي نيوم السعودي لضم اللاعب مقابل 5 ملايين دولار، وهو مبلغ كان من الممكن أن يسهم بشكل كبير في حل الأزمات المالية التي يعاني منها الزمالك، بالإضافة إلى إمكانية تعويضه بصفقات مميزة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن زيزو لم يرتكب أي خطأ في البيان الذي أصدره، بل عبّر عن موقفه بكل احترام واحترافية، خاصة وأنه لم يحصل على مستحقاته المالية، وتلقى وعودًا لم يتم تنفيذها من جانب إدارة النادي. وشدد على أن من حق أي لاعب البحث عن مستقبله في نادٍ آخر إذا لم يشعر بالاستقرار، مؤكدًا أن الأندية التي ترغب في التعاقد معه وتملك القدرة المالية للقيام بذلك، من حقها أن تسعى لضمه، مثلما يحدث في كافة الدوريات العالمية.

واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام رغبة اللاعبين، والتعامل مع ملفاتهم باحترافية، تجنبًا لتكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً



