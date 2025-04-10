يجيب كرسي وشمسية .. تعليق مثير من الدردير بشأن زيزو





شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن رحيل الاعب احمد مصطفي زيزو عن الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك









وكتب الدردير :"ياريت حد من مجلس إدارة نادي الزمالك يجيب كرسي وشمسيه ويقعد قدام السفارة الأمريكية عشان يشوف مين مضي للأهلي ومين مستمر في الزمالك طالما الموضوع خرج عن السيطرة كده ".









حقيقة توقيع زيزو على عقد الأهلي

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن توقيع أحمد سيد زيزو، مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الأن.





وخرج أحمد سيد زيزو بنفسه عبر ستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ونفي حقيقة توقيعه للنادي الأهلي قائلا: «لم أوقع لأي نادي داخل أو خارج مصر.. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صح؟ كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي يتفضل يطلعه على الملأ.. الناس من حقها تعرف كويس».





وودع فريق الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية للبطولة بعدما كان لقاء الذهاب الذي أقيم في جنوب أفريقيا انتهى بالتعادل السلبي.