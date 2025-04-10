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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. أهالى النوبة يشكرون الرئيس السيسى.. ومتابعة موسم القمح .. وإغلاق لحركة الملاحة النهرية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 9/4/2025 أحداث متنوعة .

فقد قدم أهالى النوبة خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامه بأهالى النوبة ، وتوجيهاته لتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل قرى مركز نصر النوبة بإجمالى 313 مشروعا بتكلفة تقديرية وصلت إلى 4 مليارات جنيه بمختلف قطاعات العمل العام بما ساهم فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. 

أهالي النوبة يؤكدون دعمهم الكامل للرئيس السيسي في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين

الرئيس السيسى

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الورش والوحدات بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن عاصمة الإقتصاد الإفريقى تشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن بينها مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك.

محافظ أسوان يتفقد الورش والوحدات بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة المنظومة التعليمية بمختلف المراكز والمدن ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". 


1.8 مليون جنيه تكلفة تطوير وصيانة مدرسة في نصر النوبة بأسوان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صومعة أسوان بالجوزيرة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال كافة الشحنات والكميات التى سيتم توريدها من القمح المحلى وذلك فى ظل الإستعداد لإنطلاق موسم حصاد القمح لعام 2025 بداية من منتصف إبريل الجارى ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 


المحافظ يتفقد صومعة أسوان بالجوزيرة استعداداً لموسم حصاد القمح لعام 2025

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل لمدة شهر ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة وغلق شهر للمحل المخالف لخطوط التنظيم

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين برفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلب حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية .


إغلاق حركة الملاحة النهرية بأسوان لحين تحسن الأحوال الجوية
 

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