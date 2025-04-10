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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل محاكمة طبيب مزيف تسبب في مصرع فتاة بحقنة فيلر

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

حددت محكمة جنايات القاهرة،  أولي جلسات محاكمة طبيب مزيف متهم بالتسبب في مصرع فتاة بحقنة فيلر بالقاهرة، وذلك يوم 12 أبريل الجاري .


 

جلسات تجميلية وحقن الفيلر والبوتوكس


 وجاء خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم منتحل صفة طبيب وفتح عيادة تجميلية بمنطقة التجمع الخامس، كما أن الفتيات والسيدات كن يترددن علي المتهم لعلاج بشرتهن وعمل جلسات تجميلية وحقن الفيلر والبوتوكس، وان المجني عليها توجهت الي عيادة المتهم لحقن فيلر في شفاها وكونه غير مختص فأخطأ طبيا واصاب الفتاة بغرغرغينا وتسمم في الدم توفيت علي اثره.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة بعد حقنها بمادة مجهولة داخل تحدي العيادات التجميلية بمنطقة التجمع الخامس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين أن الطبيب صاحب العيادة منتحل صفة وليس طبيب ويقوم بمزاولة نشاط بدون ترخيص كما زور شهادات صحية وطبية.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة طبيب مصرع فتاة

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