تعرف على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم هولندي لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة حسم اللقب في بطولة الدوري المصري الممتاز "النيل".

وتأتي هذه المباراة ضمن النظام الجديد للمسابقة هذا الموسم، والذي يقضي بتقسيم الأندية الـ18 بعد انتهاء الدور الأول إلى مجموعتين: الأولى للمنافسة على اللقب، والثانية لتفادي الهبوط، بواقع 9 فرق في كل مجموعة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مجموعة حسم اللقب برصيد 43 نقطة، بعدما حقق 13 انتصارًا و4 تعادلات وتلقى خسارة واحدة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 11 فوزًا و6 تعادلات، وتعرض لخسارة واحدة نتيجة انسحابه من لقاء الزمالك في الجولة الماضية.

ويقود طاقم التحكيم في المباراة الحكم الدولي الهولندي داني ماكلي، ويعاونه كل من هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، بينما يتولى مارتين فوس مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR"، يتواجد الحكم الهولندي روب ديبيرينيك كويعاونه كلاي روبرتي.