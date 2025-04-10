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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة «أون فاير».. رقم قياسي لكتيبة فليك بعد اكتساح دورتموند برباعية

برشلونة
برشلونة
محمد السعيد

حقق فريق برشلونة رقمًا قياسيًا بعد اكتساح ضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أقيم لقاء برشلونة وبوروسيا دورتموند على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في ذهاب الدور ربع النهائي.

رقم قياسي لـ برشلونة

 

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن برشلونة لم يخسر  في أي من مبارياته الـ23 في عام 2025 في جميع المسابقات (19 فوز - 4 تعادلات)، محققًا أفضل بداية له في عام واحد دون هزيمة في تاريخه.

ويقدم برشلونة مستويات رائعة تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري.

أهداف برشلونة ودورتموند


تقدم رافينيا دياز بالهدف الأول في الدقيقة 25، فيما أضاف ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48، 66.

واختتم لامين يامال الرباعية في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة، وضع فريق برشلونة قدمًا في نصف النهائي قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا (2023-2024)، إذ تفوق على دورتموند بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

برشلونة دورتموند فليك دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

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