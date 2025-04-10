25 صورة ترصد أجواء آخر أيام امتحانات الميدتيرم لطلاب مدارس المتفوقين

تنتهي اليوم امتحانات الميدتيرم لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورًا ترصد هدوء امتحانات الميدتيرم لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في آخر أيامها

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل الكاملة لمواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الأحد 15 يونيو 2025.

ومن المقرر أن يستمر جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا رسميا حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل المعلنة بشان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 22 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الخميس 26 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء )

الخميس 3 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الكيمياء - الفيزياء )

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الجيولوجيا ) لطلاب علوم + مقاييس المفاهيم ( الرياضيات التطبيقية ) لطلاب رياضة

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الأحياء - الجيولوجيا) علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات) لطلاب رياضة

الخميس 10 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الاحياء ) علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة ) الرياضيات

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025.

كما اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).