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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد مباراة الإياب بين برشلونة وبوروسيا دورتموند في ذهاب أبطال أوروبا

موعد مباراة الإياب بين نادي برشلونة وبوروسيا دورتموند في ذهاب أبطال أوروبا
موعد مباراة الإياب بين نادي برشلونة وبوروسيا دورتموند في ذهاب أبطال أوروبا
ولاء خنيزي

حقق فريق برشلونة الإسباني نتيجة كبيرة وثقيلة على ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد الفوز بأربع أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء 9 أبريل 2025، وأقيمت المباراة على إستاد "لويس كومبانيس الأولمبي"، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2024-2025.

برشلونة الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني 

جاء شوط المباراة الأول بين فريق برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني سجال بين الفريقين، حتى استطاع الفريق الإسباني إنهاء الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف مقابل لا شيء، وذلك بعد أن أحرز اللاعب البرازيلي رافينيا الهدف في الدقيقة 25 من عمر المباراة، حيث قام اللاعب البرازيلي بمتابعة تسديدة كوبارسي، ليدرك الهدف الأول لبرشلونة.

أهداف الشوط الثاني

نجح فريق برشلونة في الشوط الثاني في فرض سيطرته وإحرازه ثلاث أهداف في مرمى فريق بروسيا دورتموند الألماني، إذ نجح لاعبو البارسا في تسجيل 3 أهداف عن طريق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي بإحرازه هدفين، و اللاعب لامين يامال بإحرازه هدف.

تشكيل الفريق الإسباني ضد بروسيا دورتموند 

خاض فريق برشلونة الإسباني اللقاء بتشكيل مكون من كلًا من:

  • اللاعب تشيزني في مركز حراسة المرمى.
  • كوبارسي، بالدي، مارتينيز وكوندي في مركز الدفاع.
  • دي يونج، بيدري وفيرمين لوبيز في مركز الوسط.
  • ليفاندوفسكي، لامين يامال ورافينيا في مركز الهجوم.

تشكيل بروسيا دورتموند الألماني 

خاض فريق بروسيا دورتموند الألماني اللقاء بتشكيل مكون من كوبيل، انتون، بن سبعيني، نميشا، جيراسي، براندت، تشكوميكا، كان، رايرسون، أديمي وجيتنيز.

موعد مباراة الإياب بين برشلونة وبوروسيا دورتموند

 عن موعد مباراة الاياب بين فريق برشلونة وبوروسيا دورتموند، فسوف تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل 2025، وذلك على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

باريس سان جيرمان يفوز على استون فيلا

استطاع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تحقيق الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء 9 ابريل 2025، على ملعب "حديقة الأمراء، حيث تأتي المباراة في ذهاب دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

 تقدم فريق استون فيلا بهدف مبكر سجله اللاعب مورجان روجرز في الدقيقة 35 من عمر المباراة، إلا أن باريس سان جيرمان رفض التأخر بهدف وجاء بالرد سريعًا، حيث سجل اللاعب ديزيري دوي هدف التعادل بعد أربع دقائق فقط، كما قام اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بإضافة الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 49 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 92 من عمر اللقاء أدرك اللاعب نونو مينديز الهدف الثالث للفريق الفرنسي، لينتهي اللقاء بنتيجة 3 – 1، حيث تعطي هذه النتيجة الأفضلية لباريس سان جيرمان قبل لقاء الإياب.

التتويج بالدوري الفرنسي 

دخل فريق باريس سان جيرمان لقاء أمس في حالة معنوية مرتفعة وذلك بعد تتويجه مؤخرًا بلقب الدوري الفرنسي، ليُضيف إلى خزانته البطولة رقم 13.

موعد مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان واستون فيلا

ستقام مباراة الإياب بين فريق باريس سان جيرمان وفريق استون فيلا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل 2025، حيث ستقام المباراة على ملعب "فيلا بارك" معقل فريق أستون فيلا.

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